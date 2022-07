Ülemiste keskus: kestlikkusega tuleb alustada sealt, kus mõju kõige tugevam

Ülemiste keskus omab BREEAM rohesertifikaati ning pälvis vastutustundliku ettevõtluse indeksi pronkstaseme märgise. Foto: Kaido Haagen

Kuidas jätkusuutlikkuse teemade rägastikus prioriteete seada ning mis on aidanud Ülemiste keskusel nii kuludelt kokku hoida kui ka keskkonnamõju vähendada, selgub Äripäeva raadio saates "Jätkusuutlik ja roheline".

Ühe soovitusena toob Ülemiste keskuse turunduse ja vastutustundliku ettevõtluse valdkonnajuht Tiia Nõmm välise abi kasutamise. "Kui me oma strateegia ja suure pildi loomisega alustasime, siis me võtsime tegelikult endale ka kampa konsultandi, kes objektiivse silmapaarina oli väga kasulik. Kasulik on küsida nõu," ütles ta.

Nõmm lisas, et kõike hoobilt strateegiasse lisada ei saa. "Meile endale tundus, et tahaks kõike teha ja kõike korraga. Tuleb leida üles see, kus on meie kõige suurem mõju ja mida me päriselt saame muuta."

Saates viskame pilgu Eesti ühe suurema kaubanduskeskuse Ülemiste vastutustundliku äri põhimõtetele. Saatest saab teada, kuidas keskus ühiskonda panustab ja väiksematele äridele hoogu annab. Lisaks selgub, millised on plaanid laienemisega ning mida nõutakse rentnikelt.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

