Hepsori juht ei välista ka uusarendustes mõningast hinnalangust

Kinnisvarafirma Hepsor juhatuse liige Henri Laks kommenteeris hommikuprogrammis ettevõtte majandustulemusi ja rääkis kinnisvaraturu olukorrast. Foto: Liis Treimann

Ehkki müümata uusarendusi praktiliselt pole ning seetõttu ei lasu arendajatel survet hinda alandada, leiab Hepsori juhatuse liige Henri Laks siiski, et väike hinnakorrektuur pole võimatu.

Laks avaldas Äripäeva raadio hommikuprogrammis usku, et järgmiste kvartalite jooksul näeme me müümata uute korterite puhul mõningast korrektuuri. Seejuures leiab ta, et stabiliseerumine on väga hea.

