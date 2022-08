Obskuurne majandus: ameeriklased panid Itaalias pitsaga pange

Värskelt ahjust välja hüpanud pitsa. Ameerika stiilis. Foto: LUCY NICHOLSON

Eelmisel nädalal lõpetas tegevuse üks õnnetu juba eos ebaõnnestunud idee. Ameeriklased üritasid nimelt itaallastele oma pitsat müüa.

Kes sellele ideele tuli ja miks nad arvasid, et see võiks üldse õnnestuda, kuulete "Obskuursest majandusest". Saatejuht on Linda Eensaar.

