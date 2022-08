Munade hinnatõus linnukasvatajate taskusse ei jõua

Karp munasid. Foto: Andras Kralla

Kuigi munade hind on poodides tõusuteel, siis ei rahulda see munatootjaid, sest muna hind on olnud aastaid tasuvuse piiril.

„Hinnad on tõesti palju tõusnud, aga ei saa öelda nüüd, et tootja saaks selle endale taskusse panna, sest sisendid on tõusnud kohutavalt,“ rääkis Dava Foods Estonia juhatuse liige Vladimir Sapožnin. Kõige suurem kuluallikas tema ettevõttele farmi tasandil on sööt, mis moodustab 70% kogu kulust.

Euronõuetest tingitud muutused vajavad ka suuri investeeringuid. Kuidas jõuda nendega 2025. aastaks vastavusse, on juba iseasi. Kui nüüd tuua pildile tohutu konkurentsisurve välismaiste odavate munade näol, on linnukasvatussektor küsimuse ees, kuidas sellest välja rabeleda. Saates räägivad Kehtna Mõis OÜ juhatuse esimees Siim Riisenberg ja Dava Foods Estonia juhatuse liige Vladimir Sapožnin.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.

Kuula saadet: