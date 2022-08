Betoonitootja: aasta lõpp kukub ehituses ära

Kalle Suitslepp AS Betoonimeister tehika juures. Foto: Andras Kralla

Betoonimeister AS juhataja Kalle Suitslepp ütleb, et kuigi käesoleva aasta esimeses pooles on betoonitootmine 10% võrra kasvanud, näitas juuni juba 10 protsendilist miinust.

“Kui juuni miinuseks tuli 10%, siis aasta lõpp tundub et kukub veel rohkem ära,” märgib Suitslepp saates “Eetris on ehituduudised”. “Valmis kaevatud augud valatakse betooni täis ja need ehitatakse lõpuni, aga ma ei ole kindel, kas tänases volatiilses olukorras uusi auke kaevatakse.”

Suitslepp räägib saates veel, et betooni hinnakiri on viimasel ajal kerkinud pea igapäevaselt, sest näiteks tsemendi kui oluliseima sisendi hinnatõus jõuab oktoobriks aastases võrdluses 80%ni.

Veel selgitab Kalle Suitslepp, kuidas on hinnatõusu seni betooni tellijatega jagatud ja ka seda, kuidas Betoonimeistril läheb, samuti räägime saates betoonitootmise tehnikast ja tehnoloogiast ning tellijate, sealhulgas riiklike tellijate valmisolekust ehitustellimusi jätkuvalt teha.

Kuula saadet siit: