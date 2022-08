Eetiliste häkkerite võistlusel treenitakse noori küberrünnakuid tõrjuma

Enim on mures väikeettevõtjate ja ehitusfirmadega tegelevad raamatupidajad

Konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv rääkis, et Äripäeva Infopangas valminud raamatupidamisbüroode konkurentsiraporti järgi on enim mures raamatupidamisbürood, kelle kliendid on väikeettevõtted või kinnisvara ja ehitusega seotud ettevõtted.

