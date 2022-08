Nõukogude okupatsiooniga lõigati ära pereettevõtete areng

Äripäev asub kunagises Lutheri perefirma mööblivabrikus. Samuti on Äripäev ise Bonnieri perekonnale kuuluva ettevõtte tütarfirma. Foto: Liis Treimann

Maailmas on pooled firmad pereettevõtted. Eestis paraku lõigati nende tugev areng nõukogude okupatsiooniga ära, kuid paistab, et uus põlvkond perekondlikke ettevõtteid on tugevalt peale kasvanud.

Pereettevõtete konverentsi programmijuht Lisanna Männilaan rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et meil on Eestis küllaltki palju tuntud ettevõtteid, kelle puhul paljud isegi ei tea, et tegu on pereettevõtetega, näiteks Infortar, Estiko Grupp, Matsimoka, Nurmiko, Värska Vesi, Juustukuningad.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev