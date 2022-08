Eestis pole häbistav mitte küberründe alla jäämine, vaid selle eitamine

Täna pigem on häbi väita, et sa ei ole olnud sihtmärk või ohver küberrünnakutes, mitte ründe alla sattumist eitada.

Elisa infoturbejuht Mai Kraft ja MKMi riikliku küberturvalisuse osakonna juht Liisa Past. Foto: Indrek Kald

Nii kinnitab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi riikliku küberturvalisuse osakonna uus juht Liisa Past. Võimekamad kindlasti jagavad infot, lisab ta. Pasti sõnul ei kõla küberründeist puutumata jäämine usutavalt ning tähendab, et sa ei näe, mis sinu võrkudes, süsteemides ja masinates tegelikult toimub.

Samas saates väidab ka Elisa Eesti infoturbejuht Mai Kraft, et häbi küberrünnaku ohvriks langemise osas jääb Eestis järjest vähemaks. "Varasemalt see võis olla selline häbiasi, et kõik vaatavad, et mul on asjad korrast ära. Aga täna, kui küberründe ohvriks on üpris lihtne sattuda, hoolimata sellest, et erinevaid turvameetmeid rakendatakse, siis hakatakse sellest rohkem rääkima," sõnab Kraft.

Inimesed saavad aru, et küberohu realiseerumine võib igaühega juhtuda ning ettevõtted on Mai Krafti kinnitusel valmis jagama seda kogemust rohkem.

Äritehnoloogia saates arutlevad Liisa Past ja Mai Kraft muuhulgas, mis järeldusi peaks Eesti ettevõtted tegema küberrünnakutest, kuidas teave neist rünnetest liigub ning millega testida töötajate küberteadlikkust. Saadet juhib Indrek Kald.

