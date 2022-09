Kristjan Liivamägi: sõit allakäiguspiraalil kogub hoogu

Nelli Janson: kui jätad ettevõtte analüüsi tegemata, pole jama korral millelegi toetuda

Kes on algaja investorina käinud kas või ühelgi koolitusel, on saanud kaasa teadmise, et enne investeerimisotsuse tegemist tuleb ettevõtet analüüsida. Kuidas aga hinnata ettevõtte väärtust, millega pole varem kokku puututud?

