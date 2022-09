Pigem investeerida e‑poodi kui füüsilisse kauplusesse

Orkla Eesti: juhid peavad olema valmis endale järglasi kasvatama

Orkla Eesti ASis on iga inimese arvamus oluline ja kõigi osakondade juhtide ülesanne on märgata, kasvatada ja arendada inimesi selliselt, et neil oleks võimalik realiseerida oma potentsiaali just esmajärjekorras kontserni sees.

