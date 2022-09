Advokaadid lepingu ülesütlemisest: kõrge elektri hind ei pruugi olla vääramatu jõud

Triniti advokaadid Erki Vabamets (vasakul) ja Martin Järve (paremal) rääkisid, et üks asi, millega ettevõtjad tavaliselt ei arvesta, on see, et vääramatu jõud ei vabasta osapooli raha maksmise kohustusest, kui teenust on juba osutatud. Foto: Gregor Alaküla