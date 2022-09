Alampalga tõus paneb teatri palgad lõksu

Eleringi juht Taavi Veskimägi selgitas suhteid Hando Sutteriga

Kui sai teatavaks, et Hando Sutter ei jätka Eesti Energia juhina, siis mitmel pool viidati, et Sutter ja Veskimägi ei saa omavahel läbi. “Elering tahab, et kõik saaksid turul konkureerida, Eesti Energia enda äri maksimeerida – erinev huvi on sinna sisse kodeeritud,” ütles Veskimägi raadios.

