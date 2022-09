Kütusemüük juba kukkus, edasine sõltub ka valitsusest

Hommikuprogrammis räägiti, kuidas on viimase aasta jooksul inimeste kütuse tarbimine muutunud. Foto: LIIS TREIMANN

Harjumaal on bensiini tarbimine võrreldes eelmise aastaga langenud ligi 10 protsenti, rääkis Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

"Hüppeline hinnatõus on maapiirkondi rohkem mõjutanud. Raske on öelda, kas see langustrend jätkub," ütles Sülluste. "Järgmised kuud näitavad, kas ja mil moel valitsus energiakriisi leevendada plaanib."

