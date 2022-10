Millise relvastusega asuda värbamisvõitlusse?

CV Partneri asutaja Iren Tomski ja Alexela personalijuht Katrin Püks. Foto: Andres Laanem

Värske saate „Töö ja palk“ fookus on teemal, mis on ülimalt aktuaalne ja puudutab kas otseselt või kaudselt iga inimest – uurime olukorda tööjõuturul ning räägime tööjõupuudusest ja viisidest, kuidas neid leevendada. Saates on sel teemal arutlemas CV Partneri asutaja Iren Tomski ja Alexela personalijuht Katrin Püks. Saadet juhib Helen Roots.

Tööjõupuudus on kahtlemata probleem, seda kinnitab enamik tööandjaid. Küll aga on kuulda olnud ka inimestest, kes vaatamata pikkadele otsingutele ei ole suutnud sobivat töökohta leida. Swedbanki peaökonomist Liisi Elmik tõi ajakirjas Personali Praktik välja ka konkreetsed numbrid, kinnitades, et meil on u 50 000 töötut ja täitmata on u 10 000 töökohta.

Saade alustabki põhjaliku ülevaatega sellest, mis olukord täna tööjõuturul valitseb ja kellest või millest on tööturul praegu suurem puudus – tööst või tööjõust. Juttu tuleb ka populaarseimatest vakantsidest, värbamise ja töötajate hoidmise nippidest ning palgasurvest.

Kuula saadet siit: