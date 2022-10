Sikkut: iga ettevõte peab ise vaatama, kuidas väiksem energiaarve saada

Suuremad ettevõtted, kes elektri universaalteenusega liituda ei saa, peaksid investeerima energiatõhususse ja tarbimise juhtimisse, rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut.

Sikkut rääkis raadiosaates “Kuum tool” , et universaalteenus loodi väikestele ettevõtetele, kellel on väiksemad reservid ja halvem ligipääs kapitaliturule. Suuremad ettevõtted, kel on lihtsam rahale ligi pääseda, peaksid ministri hinnangul mõistma, et investeering energiatõhususse tooks neile olulise rahalise võidu ja tagaks pikaajalise konkurentsivõime.