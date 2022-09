Heiti Hääl: mul on hirm, et tulevad talv ja jää, aga gaasi ikka pole

Alexela Groupi suuromanik ja nõukogu esimees Heiti Hääl Foto: Raul Mee

„Minu suurim hirm on, et soomlased viivad poliitiliselt laeva oma sadamasse. Tulevad talv ja jää, ja meil ikka gaasi pole,“ tunnistas Heiti Hääl majanduskonverentsil Äriplaan 2023.

Alexela Groupi suuromanik ja nõukogu esimees Heiti Hääl sõnas, et Alexela ehitatud LNG haalamiskai on sarnane Klaipedas asuva LNG-terminaliga, mida ehitati 18 kuud. „Meie saime hakkama viie kuuga,“ ütles Hääl. See näitab tema sõnul, kui efektiivselt on võimalik soovi korral asju teha ja kui riigil on julgeolekuprobleem, on ülimõistlik teha erasektoriga koostööd.

