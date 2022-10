Kui digiprügimägi kasvab üle pea

Hele Tammenurm ja Kaire Viil. Foto: Andres Laanem

Kui paar saadet tagasi rääkisime maailmakoristusest ja „Teeme Ära“ algatusest, siis ka tänane teema on seotud prügi ja koristamisega, kuid seekord räägime "Õppetunni" saates hoopis teist sorti prügist – digitaalsest prügist ja sellega seonduvalt digikoristusest.

Me kõik saame umbes ühtmoodi aru, kui räägitakse prügist – see hõlmab ju peaaegu kõike, mis meie elutegevusest üle jääb, alustades banaanikoortest ja kommipaberist kuni vana mööbli ja kasutatud kodumasinateni välja. Mida me aga mõistame digiprügi all?

Digitaalne rämps on kõik alates kasututest koopiatest, ammu unustatud tagavaradest kuni igaks juhuks hoitavate kliendiandmeteni, aga samuti kasvab digitaalne jalajälg, kui saadad edasi-tagasi manustega või ilma manusteta e-kirju, salvestad tagavaraks suuremahulisi faile serveritesse, pead pikki videostriimitavaid koosolekuid jne. Ka kasutud kontod ja veebibrauserite salvestatud kasutusandmed on digitaalne prügi, rääkimata tohutust hulgast kasututest kliendiandmetest, koolitusmaterjalidest, dokumendi- ja pildifailidest arvutis või nutitelefonis.

Mis kahju teevad kasutult seisvad failid ja programmid ning kuidas see keskkonnale kahjulik on? Kuidas enda järelt digitaalselt koristada ja mida saab tööandja ette võtta, et tema firma süsinikujalajälg oleks väiksem? Saates saavad nõuandeid nii juht kui töötaja, samuti tuleb juttu sellest, kuidas keskkonda säästvalt koolitust planeerida, ja räägime ka Telia algatusest „Digitaalne koristuspäev“. Vaatame üle, missuguse jälje jätavad levinuimad kontoritegevused, ja otsime neile alternatiive.

Saates on digiprügi teemal arutlemas täiskasvanute koolitaja, mentor ja juhtimis-coach Kaire Viil ning Telia Eesti kvaliteedi- ja protsessijuhtimise juht Hele Tammenurm. Nagu alati, võtab saadava õppetunni saate lõpus kokku EPALE saadik Katre Savi. Saadet juhib Helen Roots.

Kuula saadet siit: