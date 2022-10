Kurjategija lastega töötada ei tohi – taustakontrolli kohustus täieneb

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner rääkis saates, kuidas tööandja peaks käituma, kui avastab kontrolli käigus oma töötajal, kes puutub vahetult kokku alaealistega, lastega töötamise piirangu. Foto: Erakogu

Järgmise aasta jaanuarist alates on tööandjatel kohustus iga aasta kontrollida, et nende töötaja, kes teeb tööd just lastega, poleks teatud kuritegudes karistatud, rääkis Äripäeva raadios justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Markus Kärner. Hetkel kehtib taustakontrolli kohustus vaid värbamisel.

Saates teeme selgeks, mis on lastega töötamise piirang ja millised karistused välistavad lastega töötamise. See nimekiri on lastekaitseseaduses oktoobrikuust veidi muutunud. Räägime ka sellest, keda üldse võib lisaks õpetajatele ja treeneritele pidada lastega töötavateks inimesteks ning millised kohustused lasuvad piiranguga seoses tööandjal.

Oktoobrikuust alates on õigus uues e-toimiku keskkonnas päringut lastega töötava inimese kohta esitada ka lastevanematel. Saates räägime täpsemalt, kuidas päringu teostamine töötab ja mida sellega seoses tarvitseb silmas pidada.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.