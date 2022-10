Liikuvusekspert: neljarajalisi maanteid pole vaja välja ehitada

Liikuvusekspert Marek Rannala Pärnu maantee ristmikul. Foto: Eiko Kink

Neljarajaliste maanteede väljaehitamine ei peaks olema prioriteet ning nende vajalikkus pole põhjendatud, rääkis hommikuprogrammis liikuvusekspert Marek Rannala.

Rannala rääkis, et neljarajaliste maanteede väljaehitamisel on tugev negatiivne keskkonnamõju, milleks on tarvis palju materjali kaevata, looduskeskkonda hõivata ja teid laiendada.

