Äriingel: sõda muutis militaarsektori idud popiks

EstBANi (Estonian Business Angels Network) president Lev Dolgatšjov. Foto: Liis Treimann

Sõda ja majanduse jahenemine on teinud ingelinvestorid ettevaatlikumaks, kuid on samas toonud huviorbiiti varem põlatud militaarsektori, rääkis äriingel ja EstBANi president Lev Dolgatšjov.

“Paljud põhimõtteliselt ei investeerinud sinna, sest sõjavägi ja kõik militaarne olid halvad asjad. Aga nüüd me ju kõik teame, et see pole päris nii. Ja ma näen, et nende start-up'ide atraktiivsus on paljude inglite silmis oluliselt muutunud,” rääkis Dolgatšjov ja lisas, et paljud investorid on väga huvitatud idufirmadest, kes arendavad militaarvaldkonnas kasutatavaid tooteid.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev