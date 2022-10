Ekspert Suurbritanniasse sisenemisest: otse Londonisse ei tasu raha põletama minna

Rahva Raamatu osanik: kaubakeskustes on meie jõuõlg Apollost väiksem

Rahva Raamatu nõukogu liige ja osanik Viljar Ots tõdes, et raamatupoodide vahel on tihe konkurents ning suuremasse gruppi kuuluva Apolloga on Rahva Raamatul kaubakeskustes keeruline konkureerida.

