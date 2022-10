Artikkel

Rahva Raamatu osanik: kaubakeskustes on meie jõuõlg Apollost väiksem

Esiplaanil on Viljar Ots Rahva Raamat tegevjuht. Foto: Raul Mee

Rahva Raamatu nõukogu liige ja osanik Viljar Ots tõdes, et raamatupoodide vahel on tihe konkurents ning suuremasse gruppi kuuluva Apolloga on Rahva Raamatul kaubakeskustes keeruline konkureerida.

“Konkurents on tõesti tihe ja eks meie jõuõlg on natuke väiksem. Meie saame minna keskusesse ja öelda, et meie teeme teile maailma parima raamatupoe. Aga kui teine pool tuleb ütleb, et mul on veel 10 brändi, siis on selge, et keskusel on pragmaatiline otsustamise koht,” vastas Ots, kui ajakirjanik küsis, et kas MM Grupp nõuab oma Apollo raamatupoodidele keskustes paremaid tingimusi ja konkurents pole õiglane.

