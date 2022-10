Uudised

Äripäev

18. oktoober kell 11:32 Jaga lugu:







Omanikud müüvad Rahva Raamatu BaltCapile

Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia / Scanpix

Baltikumi suurim erakapitalifond BaltCap ostab Eesti juhtiva raamatumüüja Rahva Raamatu, plaan on viia kontseptsioon välisturgudele, teatasid ettevõtted.

Rahva Raamat on strateegiline täiendus BaltCapi hiljutisele tehingule, millega omandati Leedu juhtiv kirjastus Alma Littera ja raamatupoekett Pegasas, seisis pressiteates. BaltCapi partner Oliver Kullman ütles, et kolmel ettevõttel on ühine potentsiaal.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev