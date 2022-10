Rahva Raamatu omanikud müüvad äri, sest ise laieneda on liiga kulukas

Viljar Ots. Foto: Raul Mee

Kui Rahva Raamatu pood sai maailma parima raamatupoe tiitli, tuli Läti ja Leedu kaubanduskeskustest palju küsimusi, kas nad teeksid samasuguse poe ka nende juures, rääkis ettevõtte üks seniseid omanikke Viljar Ots. Rahva Raamatu ostev BaltCapi fond annab Otsa hinnangul nüüd tugeva tõuke, et nad saaksid Baltikumi ette võtta korralikult, mitte vaid paari poega.

Läti ja Leedu kaubanduskeskuste sõnum Rahva Raamatule on olnud, et nad vabastavad nende jaoks ükskõik missuguse pinna, kui nad ainult ütlevad, et tulevad ja teevad selle poe, rääkis Viljar Ots. Otsa sõnul küsisid ka inimesed ettevõtte sees, millal nad juba Baltikumi lähevad. Mõni kuu tagasi lähenes Rahva Raamatule samasuguse ideega BaltCap.

