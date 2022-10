Heldur Meerits: küllap Porto Franco laenukraanid ühel hetkel avanevad

Heldur Meerits annab oma perekondliku varahaldusettevõtte Amalfi juhtimise üle pojale. Foto: Andras Kralla

Porto Franco arendusse investeerinud ettevõtja Heldur Meerits ütles, et loomulikult jääb selle projekti tootlus oodatust madalamaks, kuid ta usub, et lõpuks saab arendus siiski lõpetatud.

“Kahju, et see viimane samm on siiamaani tegemata, aga midagi väga traagilist seal ka ei ole. Mingil määral elu käib ja küllap ühel hetkel need laenukraanid ka ikkagi avanevad,” rääkis Meerits Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

