Artikkel

Kambja HLÜ juht: Tallinna omad on nagu kiirlaenukontorid

Linda Sossi sõnu pakuvad mõned hoiulaenuühistud ebareaalseid tootlusi ja reklaamivad end igal pool. Foto: Liis Treimann

Hoiustajaid petnud suured hoiu-laenuühistud (HLÜ) tõmbavad ka väikeste ja ausate ühistute maine alla, rääkis Kambja HLÜ juht Linda Sossi.

“Meil juba liidu tasandil on öeldud, et need Tallinna hoiu-laenuühistud on nagu kiirlaenukontorid, kes võtavad hoiustajatelt raha ja laenavad välja oma firmadele,” rääkis Sossi, kes on Eesti vanima HLÜ juht ja hoiu-laenuühistute eestvedaja. Tema hinnangul tuleks suuremad HLÜ-d finantsinspektsiooni järelevalve alla võtta.

