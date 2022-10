Artikkel

Eesti Arengu hoiu-laenuühistu andis pikaajalist laenu oma juhi Maksim Sorokiniga seotud firmadele, mis pidanuks süstima raha kinnisvarasse. Pildil on ärihoone Tallinnas, mis sai laenu märkega „Punane tn 68 arendamine“. Foto: Liis Treimann

Eesti Arengu tavatu pankrotiasi: ühistu juht nõuab haldurilt raha

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu pankrotiasja vedavat haldurit Martin Kruppi häirib, kui hoiustajatesse suhtutakse naeruvääristavalt. Lihtsate inimeste raha meelitatakse ühistutesse, mille üle ei ole hoiustajatel ega ka riigil kontrolli.

„Kui praegu öeldakse, et hoiustajad on ise lollid, siis sellega ma ei nõustu. Mistahes kuriteoohvri süüdistamine ei ole õige. Piltlikult on see laiema suhtumise viga ehk on sama, kui hakata vägistatut süüdistama selles, et tal oli seljas näiteks liiga lühike seelik ja sellega ta ise provotseeris vägistajat – nii ei peaks olema. See, et inimene raha omab, ei tähenda, et temalt võib selle ära võtta ja pärast öelda, et inimene oli selles ise süüdi,“ rääkis ta.

