Nord Solar: kõrge energia hind loob soodsa aja päikesepaneelidesse investeerimiseks

Järjekorrad päikesepaneelidele võivad osade tarneraskustes vaevlevate pakkujate juures küündida poole aastani. Foto: Andras Kralla

Keskmine börsihind on olnud umbes 300 euro juures megavatt-tunni kohta. Kes liita-lahutada oskab, näeb, et see tasub väga kiirelt ära, rääkisid päikesepaneelide pakkuja Nord Solar spetsialistid Äripäeva raadios.

"Eraklientidel on päikesepaneelide tasuvusaeg hetkel viis-kuus aastat. Tööstusettevõtetel, kes toodetud voolu ise ära tarbivad, neil on see kuskil kolm aastat. Kõik loomulikult sõltub pargi suurusest ja enda toodetud voolu tarbimisest," ütles saates "Eramaja ehitus" Nord Solari müügijuht Ülo-Sverre Seppa.

Saates räägime sellest, millega arvestada päikesepaneelide abil ise energiatootjaks hakkamisel. Lisaks tuleb jutuks, mis eristab erinevaid pakkujaid turul ja millise eelise annab kõikide päikeseenergia tootmiseks vajalike osade valmimine ühes tehases.

Tutvustame ka Nord Solari garantiisüsteemi, millega makstakse kinni vahe lubatud ja puudujääva tootluse vahel. Kuidas lubatud tootlus kujuneb, sellest juba lähemalt saates.

Saates "Eramaja ehitus" on külas on Nord Solari müügijuht Ülo-Sverre Seppa ja elektriinsener Martin Porman. Saadet juhib Mai Kroonmäe.