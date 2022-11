Töötajad vahetuvad sajandi kiireimas tempos

Kersti Vannas ja Kristina Sisin. Foto: Andres Laanem

Novembrikuu esimene saade „Töö ja palk“ võtab vaatluse alla tööandja brändingu. Stuudios on külas Breakwater Technology personalijuht Kristina Sisin ja Instari tegevjuht Kersti Vannas.

Kersti käis hiljuti Lissabonis rahvusvahelisel tööandja brändingu konverentsil World Employer Branding Day 2022 ja tutvustab nüüd lahkelt ka raadiokuulajaile, kuhu globaalne töömaailm liigub ja missuguseid tööriistu kasutatakse tööandja saadikute kogemuse väljanäitamisel. Samuti saame teada, mis on Metaverse ja kuidas see hakkab meile HR valdkonnas abiks olema. Räägime ka Eesti tööandja brändingu uutest suundadest, vaatame üle, kes on Eesti atraktiivseimad tööandjad ja mis on neile selle tunnustuse toonud.

Instari uuringust selgus, mida noored tööturult ootavad, mis vormis nad töötada tahaksid, mida peaks sisaldama tööandja väärtuspakkumine ja mis on peamised tegurid, mis tööandja valikut mõjutavad. Uurime välja, kui kõrge on tudengite palgaootus, mis kanaleid noored kasutavad, et ettevõtete kohta infot koguda, ja kuidas jõuda nendeni, kes seda infot ei kogu ja tööd ei otsigi. Saate lõpetuseks aga kuuleme tudengite soovitusi tööandjaile – mida teha, et neid tööturule meelitada.

Saadet juhib Helen Roots.

Kuula saadet siit: