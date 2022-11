Kaubavedu läbi Venemaa on paras lotomäng

ETS Logisticsi juht ja omanik Aleksander Bankiir. Foto: Äripäev

Ehkki raudteeveod Hiinast läbi Venemaa toimivad endiselt, tasub tellijatel sada korda enne mõelda kui seda varianti kasutada, sest Venemaal pole mingi küsimus mõni talle meelepärase sisuga konteiner lihtsalt konfiskeerida, tõdes ETS Logisticsi juht ja omanik Aleksander Bankiir saates „Ärikliendid roolis“.

Bankiiri sõnul on selliseid juhuseid ette tulnud näiteks Trans-Siberia raudteel, kus Hiinast saabunud rongilt on konfiskeeritud Mongoolia-Venemaa piiril isegi konteiner pealtnäha süütu okastraadiga. „Kui aga arvestada seda, et okastraati kasutatakse Euroopa Liidus piiritõkete ehitamiseks, siis sellest piisab, et pidada seda militaarotstarbeliseks kaubaks, mis tuleb konfiskeerida,“ tõdes Bankiir.

Samalaadne oht võib varitseda ka mistahes kiipe sisaldavat elektroonikat, fototehnikat jne. „Venemaal on oluliselt lihtsam ja mugavam võtta rongilt maha mõni fototehnikat täis konteiner, kui minna kaameraid Rootsi kiiruskaameratest välja kruttima,“ nentis Bankiir.

Seekordne „Ärikliendid roolis“ saade keskendub sõja mõjudele logistikas ning sellele, kuidas korraldada kaupade vedu Aasiast Euroopasse nii, et ei peaks kokku puutuma aina enam isolatsiooni vajuva Venemaaga. Saade on inspireeritud 8. detsembril toimuvast Logistika Aastakonverentsist, mille alapealkiri on „Ümber Venemaa.“

