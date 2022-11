Koolijuht e-sigaretist: ka sõnnik on lubatud, kuid kooli sellega ei tulda

E-sigaretid levivad aina rohkem ka laste ja noorte seas. Foto: Panthermedia/Scanpix

E-sigaretid ja teised moodsa aja nikotiinitooted levivad tõepoolest laste ja noorte seas ulatuslikult, kuid teemat ei tuleks käsitleda koolikeskselt, vaid vaadelda kui ealist trendi, rääkis Tallinna 21. kooli direktor Meelis Kond Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Kogenud koolijuhi sõnul peab iga kool seadma oma distsiplineerivad piirid. “Meie kooli kodukorras on kindlad reeglid - kooli territooriumil on nii sigaretid kui e-sigaretid keelatud,” märkis Kond. “See, mis toimub ühiskonnas, peegeldub kooli, kodune suhtumine tuleb ka kooli kaasa. Piirid peavad olema, ja kool on selles mõttes nagu piiririik.”

