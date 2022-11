René Suburg: õpilastest e-sigareti diilerid tekivad riigi saamatusest

René Suburg. Foto: Erakogu

Liialt range regulatsioon on see peamine põhjus, mis on loonud tohutu halli turu ja noorte veipimise “pandeemia”, kirjutab e-sigareti kaupmeeste liidu juhatuse liige René Suburg.

E-sigaret on olnud varsti turul juba pea põlvkonna jagu, aga siiani on tegemata ennetustöö, teavitustöö. Tervise Arengu Instituudis on tööl pea 400 ametnikku-spetsialisti, aga ei tea e-sigarettidest ei lapsed, lapsevanemad ega õpetajad!

