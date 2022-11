Lihatööstuse uus juht: palka me ainult inflatsiooni tõttu ei tõsta, sest …

Möödunud kuul HKScani tegevjuhi rolli asunud Markus Kirsberg ja Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar räägivad saates "Kuum tool" tööturu lähitulevikust. Foto: Liis Treimann

Palga tõstmine ainuüksi taevasse lennanud tarbijakulude tõttu ei tule toidutootja HKScan Eesti üksuse juhi Markus Kirsbergi sõnul kõne alla. Samas on just inflatsioon üks palgatõusu põhjus, märkis Eesti Panga ökonomist Orsolya Soosaar saates „Kuum tool“.

Kas HKScan annab palka juurde töötajale, kelle elukvaliteet on kõrge inflatsiooni tõttu kukkunud? „Ainult selle pealt me palka ei muuda, see ei saa olla ainus argument,“ kostis Kirsberg ja viitas ettevõtte kahjumile.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev