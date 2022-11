Keskpank: palgasurve ei ole veel kasumitesse söönud

Orsolya Soosaar, Katri Urke, Lauri Matsulevitši ja Mari Pärnamäe koostatud keskpanga tööuuringust selgus, et olukord on hea, kuid lähitulevik pigem negatiivne. Foto: Eiko Kink

Hoolimata nõrgenenud majandusaktiivsusest hoogustus selle aasta esimeses pooles palgakasv, hinnatõus kattis aga nii palgatõusu kui kasumid, selgub Eesti Panga tööjõuturu ülevaatest.

Aasta esimeses pooles suurenes võrreldes tööjõukuluga samas tempos ka ettevõtete kapitalitulu, mis tähendab, et ettevõtjad veel ei pidanud tööjõukulu suurenemist katma kasumlikkuse arvelt, märgitakse uuringu kokkuvõttes. Panga analüütikud möönavad, et majandusaktiivsuse edasise pidurdumise ja kiire palgakasvu jätkumise korral on tõenäoline, et olukord muutub.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev