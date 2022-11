Müügitreener suurest üllatusest: arvasin, et kõik ettevõtted mõõdavad tegevusi

Müügi- ja juhtimistreener Tambet Tallo. Foto: Raul Mee

Müügitreener Tambet Tallo uskus kunagi, et kõikides ettevõtetes mõõdetakse peale tulemuste ka tegevusi, selgus saatest “Lavajutud”.

“Minu jaoks tuli täitsa üllatusena, et seda siis ei tehtagi,” lisas Tallo. Praeguseks on ta treeninud üle saja müügiinimese Eestis, Soomes ja rahvusvaheliselt ning on avastanud, et tegevustele mõõdikute seadmine ei ole iseenesest mõistetav.

