Alexela e-mobiilsuse juht: autotootjad on elektriautode osas otsuse teinud

Alan Vaht Foto: Raul Mee

Alexela e-mobiilsuse juht Alan Vaht rõhutas saates „Energiatund“, et autotootjad on asja juba ära otsustanud – 2030. aastast ei müü nad enam ühtki bensiini- ega diiselautot.

Euroopa Komisjoni hiljuti tehtud vormistus, et alates 2035. aastast ei tohi enam sisepõlemismootoriga autosid müüa, on juba ajast maha jäänud. Autotootjad otsustasid selle ära juba 2019. aasta määruse põhjal, ütles Vaht. Ta on veendunud, et see otsus on ainuõige.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev