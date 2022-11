Ilmar Raag: ukrainlasi motiveerib edu, aga sõdurid on kurnatud

Koondamislaine tehnoloogia vallas võtab tuure üles, Amazon koondab 10 000 spetsialisti

E-kaubanduse hiiglane Amazon kavatseb juba sel nädalal koondada umbes 10 000 inimest ettevõtte ja tehnoloogia valdkonnas, ütlesid allikad The New York Timesile, see oleks ettevõtte ajaloo suurim töökohtade vähendamine.

E-kaubanduse hiiglane Amazon kavatseb juba sel nädalal koondada umbes 10 000 inimest ettevõtte ja tehnoloogia valdkonnas, ütlesid allikad The New York Timesile, see oleks ettevõtte ajaloo suurim töökohtade vähendamine.