Narva piiril käinud ajakirjanik: talveks on oodata uut põgenikelainet

Eesti-Vene piir. Foto: Liis Treimann

Olukord Narva piiripunktis on hetkel rahulikum kui suvel, aga talveks on oodata uut põgenikelainet, räägib äsja Narva piiripunktis põgenike olukorda jälgimas käinud Delovõje Vedomosti ajakirjanik Olesja Lagašina.

Kuigi piirivalvurid on Lagašina kinnitusel hea psühholoogilise ettevalmistusega ning mõistavad oma rolli, on ta mures, et PPA-l ei pruugi olla piisavalt ressursse, et sellega toime tulla.

