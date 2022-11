Andres Sutt: Silmeti püsimagnetite tehas on Eestile suur võit

Kinnisvaraarendaja: Tallinna kesklinn on anomaalne piirkond

Kinnisvaraarendaja Endoveri juht Robert Laud ütles Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Tallinna popim uusarenduste piirkond on Haabersti, samas kesklinn hakkab silma sellega, et arendustegevus on seal sisuliselt kokku kuivanud.

