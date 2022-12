Majutaja: Soome turist on tagasi

Uuring: kas olete valmis toetama kestlikkust kapitaliturgudel?

Kestlikkusest räägitakse erinevates tööstusharudes üha enam, seega on loomulik, et see on oluline teema ka finants- ja investeerimisvaldkonnas. Kutsume teid osalema selleteemalises küsitluses!

Kestlikkusest räägitakse erinevates tööstusharudes üha enam, seega on loomulik, et see on oluline teema ka finants- ja investeerimisvaldkonnas. Kutsume teid osalema selleteemalises küsitluses!