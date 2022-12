Mõjukas sisulooja kindlustab tulevikku: rahal ei saa seista lasta

Meelelahutaja Andrei Zevakin ja ka edukas investor. Foto: Ken Mürk/ERR

"Mis iganes tuleb, võtan sellelt protsendi, ja isegi mitte väikse," rääkis mõjukaimaks meelelahutajaks nimetatud muusik ja produtsent Andrei Zevakin Äripäeva raadiosaates "Läbilöök".

Zevakin on investeerinud kinnisvarasse, aktsiatesse ja krüptosse. Ta lausus, et ei võta enne raha välja, kuni see on tootnud vähemalt 30 protsenti kasumit. "See oleneb tujust, vahel lähen isegi liiga hoogu," ültes Zevakin. Tema sõnul on ta lühikese investeerimisaja jooksul lõiganud ka sajaprotsendilist kasu.

