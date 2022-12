Ajakirjaniku muljed keelatud aine riituselt: see oli ohtlik!

Riitusel osalemine ei ole ohutu, räägib ajakirjanik keelatud aine ehk ayahuasca manustamiseks korraldatud sündmusest. Foto: Andras Kralla

“Keskklass parandab põrgumetsas keelatud ainega elu” – just seesuguse pealkirjaga loo kirjutas Äripäeva ajakirjanik Katariina Krjutškova, kes käis vaatlejana kohal ayahuasca ehk Lõuna-Ameerikast pärit narkootilise aine riitusel. See oli aga kehvasti korraldatud, osalejate kohta ei tehtud eeltööd ja aine enda mõju kohta puuduvad laiapõhjalised uuringud.

“Abivahendite tarvitamine ei tähenda automaatselt, et see oleks vale või halb, aga küsimus on selles, kuidas seda teha. Mida ma eriti tahan rõhutada, on see, et tegu on illegaalse ainega ning seetõttu puudub igasugune arusaam sellest, mis sinna lõpuks sisse on keeratud,” rääkis Krjutškova.

