Äripäeva juhtimiskool: muutuseks on vaja õiget meetodit ja natuke nügimist

Anneli Ohvril ja Igor Rõtov Foto: Liis Eiser

Muutuste ja projektide juhtimine käivad sageli käsikäes, kuigi muudatuste juhtimine on palju laiem kui vaid üks projekt ja algab tükk maad enne muutuse käivitamist, arvab koolitaja Anneli Ohvril. Uues Äripäeva juhtimiskooli raadiosaates vestlevad üle paarikümne aasta erinevaid maailma muutnud projekte juhtinud ja Äripäeva aasta koolitaja 2022 tiitliga tunnustatud Anneli Ohvril ning saatejuht Igor Rõtov sellest, mida on õnnestunud muudatuse või projekti juhtimiseks vaja teha.

„Muudatuse õnnestumise võtmeküsimus on kommunikatsioon – tugev visioon, mis soojendab inimesed üles, kõnetab, tekitab kujutluse ja tahte selleni jõuda. Sinu visioonikõne peab olema sama tugev kui John F. Kennedy kõne "Kuidas viia inimene Kuule!". Õnnestunud projekti juhtimise eelduseks on projektijuhi oskus kasutada kõige sobivamaid meetodeid ja tööriistu. Projektijuhil peaks olema ees justkui bufeelaud meetoditega, mida ta saab vastavalt vajadusele kasutada – mis sobib talle endale, tiimile või projektile. Üks meetod ei ole veel projektijuhtimine, palju olulisem on julgelt klassikalisi ja moodsaid metoodikaid miksida," innustab Ohvril ka kogenud projektijuhte oma teadmiste varasalve täiendama.

Anneli Ohvril õpetab oma koolitustel kasutama mitmeid tõhusaid meetodeid meeskonna ja eelarve juhtimisest kuni nügimiseni. Kõiki neid on ta ise omal nahal proovinud, õnnestunud ja ka ämbreid kolistanud.

"Tüüpilised projektijuhtide vead ja mured on seotud inimestega – ei peeta tähtaegadest kinni, tekivad konfliktid ja ei jõuta soovitud tulemuseni. Seetõttu on väga oluline, et lisaks Gantti tabelite, eelarvete ja kommunikatsiooniplaanide koostamise oskusele tunneks juht ka pehmeid väärtusi ehk teaks, mis paneb inimesed tiimis hästi tööle, mis paneb nad tähtaegadest kinni hoidma ja kuidas saame teha nii, et kui tiim teeb projekti ära, siis saame öelda – jess, me tegime selle ära!“ leiab Ohvril.

Kuula saadet ja saad teada, milliseid tänapäevaseid juhtimise meetodeid ja tööriistu on mõttekas kasutada ning kas agiilne projektijuhtimine on parem kui klassikaline. Samuti, mis on Anneli loodud uudissõna 'ringmood', mida tegi Google, et innustada oma töötajaid uusi ideid looma, ja miks kleebiti Amsterdami lennujaama meeste tualettruumidesse kärbse kujutised.

