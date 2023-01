Eesti transpordisektor on sunnitud värbama juhte Usbekistanist

Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag. Foto: Tõnu Tramm

„Ukrainlased läksid koju sõdima, paarikümnest Valgevene juhist on alles veel vaid viis, sest nende töölube enam ei pikendata. Jääb üle palgata juhte Usbekistanist, kuid senised kogemused näitavad, et vaid üks kümnest on neist suuteline oma tööd tegema nii, nagu meil harjutud ollakse,“ tõdes Stark Logisticsi tegevjuht Kristjan Kraag saates „Logistikauudised eetris“.

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni (ERAA) nõukogusse kuuluv Kraag tunnistas, et kõik transpordifirmad palkaksid suurima rõõmuga tööle noori Eesti mehi, aga neid lihtsalt pole, sest noored ei taha veokijuhiks hakata. Nüüd pole ka enam välistööjõudu kusagilt võtta.

„Kusjuures valgevenelased on väga tublid, oskavad teha oma tööd hingega ja nad on eranditult kõik täielikult sõjavastased. Nad hea meelega töötaksid edasi, aga ei saa. Eesti IT-sektoris lubatakse neil töötada, samuti Läti transpordisektoris,“ ütles Kraag.

Tema sõnul usuvad lõunanaabrid märksa paremini tõsiasja, et transport on strateegiline valdkond ning kui seda elus ei hoia, seisame varsti silmitsi olukorraga, kus poeletid jäävad tühjaks ning sõjaväelased hakkavad tanklatesse kütust vedama nagu Suurbritannias kolm aastat tagasi. Kraagi sõnul on jäänud vedajatel veel üks variant: „skeemitada“ Läti tööjõurendi ettevõtete kaudu omale juhid tööle ning viia maksud taas Lätti.

Tema sõnul peab Eesti riik tekkinud olukorda endale adekvaatselt teadvustama, enne kui on lootusetult hilja. „Me vajame pikaajalist strateegiat, kuidas veokijuhi elukutset noorte seas propageerida, ja oleme teinud juba aastaid pöördumisi riigijuhtide poole, aga kõik on justkui kurtidele kõrvadele,“ nentis Kraag.

Miks ei taha noored sektorisse tööle minna, millised oleksid lahendused ja milline olukord transpordisektoris tervikuna valitseb, sellest uue saatesarja „Logistikauudised eetris“ avasaates räägitaksegi.

Saatejuht on Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm, saade on eetris kord kuus, iga nelja nädala tagant.