Ole edudisainer ja pane ettevõte mõõdikute abil kasvama

Eurora finantsjuht Anneli Aljas, Helmese arendusjuht Meelis Lang ja saatejuht Paavo Siimann. Foto: Andres Laanem

Raha pangakontol on oluline mõõdik, aga see ei pruugi näidata ettevõtte edu. Ettevõte peab mõõdikute valikul lähtuma oma äri eesmärkidest ja kasvufaasist, et mõõtmise abil oma äri kasvatada.

Ettevõttes on oluline teada, kas meeskond ja kliendid on rahul ning kas kontol on raha, aga keskmiselt võiks ettevõte kasutada umbes 8 mõõdikut. Samas rõhutab Meelis Lang, et ärme mõõda mingit umbluud, selle asemel soovitab ta mängida eduteadlast ja leida oma ettevõtte eduks olulisimad mõõdikud. Küsitlused annavad küll tõendi, aga sisulise vastuse saab siis, kui teemasse sisse minna. Anneli Aljas rõhutab finantsjuhina, et igas valdkonnas tuleb leida oma mõõdikud, kapitalimahukas ja teenuseettevõte ei saa kasutada samu mõõdikuid. Selle juures on olulisim, kuidas mõõta, et sellest kasu saada.

Mõõdikute ja ettevõtte edu teemal arutles saatejuht Paavo Siimann tehnoloogiaidu Eurora finantsjuhi Anneli Aljase ja tarkvaraettevõtte Helmes arendusjuhi Meelis Langiga.

