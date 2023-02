Bigbanki juht: surve laenumarginaalide alandamisele tugevneb

Bigbanki tegevjuht Martin Länts. Foto: Andras Kralla

Kodulaenutaotluste langus hakkab esile kutsuma konkurentsi, mis ühel hetkel tugevdab survet laenumarginaalidele, rääkis Äripäeva hommikuprogrammis Bigbanki tegevjuht Martin Länts.

„Eelmise aasta lõpust hakkas selgelt kodulaenutaotluste arv langema, ka meil on see langenud umbes 35–40 protsenti. Ma usun, et ka see turulangus mõneti hakkab konkurentsi esile kutsuma,“ lisas Länts.