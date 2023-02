Coop Pank teenis jaanuaris aegade parima kasumi

Pankade silmis näeb põllumajandus hea välja

Nii Coop Pank kui SEB Pank leiavad, et põllumajandus on tervikuna kindel äri ja on valmis sinna raha laenama ja investeerima. “Tänases geopoliitilises olukorras, toidujulgeoleku vaatevinklist, võib öelda jah, et sellele on roheline tuli,” kommenteeris raadios SEB põllumajandusvaldkonna ekspert Andrus Mägi.