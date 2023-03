Investor Toomas: intresside mõju pankade kasumitele pole me veel nägema hakanudki

Äripäeva börsitoimetuse liikmed: Juhan Lang, Jaan Martin Raik, Simo Sepp ja Jana Saarkoppel. Foto: Andras Kralla

Investor Toomase aktsiad on aasta algusest buuminud, ainult kaks positsiooni on miinuses ning kõige enam ruulib ikkagi pangandussektor.

"Finantssektor on läbi selle sõja ja intressitõusude see sektor, mis on kasvanud vähemalt 30%. Kõik, kes on kas või poole kõrvaga Äripäeva raadiot kuulanud ja pangandussektorile panustanud, need on oma tellimusele kulutatud raha kindlasti tagasi teeninud," rääkis börsitoimetuse juht Juhan Lang „Investor Toomase tunnis“.