Martinson: 180 pangal on bilansis sama probleem nagu Silicon Valley Bankil

"Oli üks tuttav firma, kellel läks kaks kuud, et arve SVBs lahti saada, aga siis läks pank kinni. Päris irooniline lugu," sõnas Allan Martinson. Foto: Andras Kralla

Poole USA tehnoloogiasektori raha hoidnud Silicon Valley Banki järel võivad ohtu sattuda ka teised pangad, kes samuti USA valitsuse võlakirju ostsid.

„USAs on üle 180 panga, kellel on bilansis umbes sama probleem, nagu oli Silicon Valley Bankis. Kui peaks juhtuma, et tullakse ka nende deposiitide kallale ja nad peavad võlakirju müüma hakkama, siis peavad nad neid müüma alla selle hinna, mis on kirjas bilansis,“ nentis ettevõtja Allan Martinson saates „Kuum tool“.