Tiit Pruuli jagab toetusi: “Üks tuli täiesti lambist”

Saate "Kultuur veab majandust" saatekülalised Go Groupi suuromanik Tiit Pruuli ja Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu. Foto: Äripäev

Go Groupil ühes tütarfirmadega on selge arusaam, kuhu ja miks raha antakse või muul moel toetatakse. Üks toetus tuli ettevõtja Tiit Pruuli sõnul aga täiesti lambist – ühest telefonikõnest.

“Härra Kaldoja (ettevõtja Väino Kaldoja – toim) helistas mulle ja küsis, et kuule, sul on Austraalias tuttavaid, noored tahavad Austraaliasse minna, aita neid,” kirjeldas Pruuli, kelle jaoks kõne polnud selles osas ootamatu, et Go Track panustabki Eesti inseneeria arengusse ja noorte näol on tegemist Solaride’i tiimiga, mis ehitab päikeseautot.

“Kui noored tulid oma projekti tutvustama, selgus, et see on hoopis midagi rohkem kui lihtsalt kaks telefonikõnet Austraaliasse, ma tahan selles kaasas olla, see on nii äge asi,” selgitas Pruuli, kuidas toetusprojektid vahel võivad alguse saada.

Räägime saates “Kultuur veab majandust” eraraha jõudmisest kultuuri, ka laiemalt sponsorlusest. Oma mõtteid ja kogemusi jagavad saates Go Groupi suuromanik Tiit Pruuli ja Elisa Eesti juht Andrus Hiiepuu.

Külalised selgitavad, kuhu firmade toetus jõuab ja miks on valikud olnud just sellised. Teeme selgeks, kas Elisa toetusotsused tulevad kõik lahe tagant, kuidas mõjutab Pruulit Äripäeva rikaste TOPi kuulumine ja kuidas üks ettevõte võiks toetust vaadelda ja koostööst maksimumi võtta, nagu Pruuli sõnul Elisa väga hästi teeb.

Põikame ka riikliku toetuse juurde ja kuuleme, mis selle juures saatekülalistele muret teeb. Saadet juhib Mai Kroonmäe.